Санкт-Петербург, , 16:16 — REGNUM Глава петербургской компании и единственного подрядчика по строительству подземки ОАО «Метрострой» Николай Александров задержан. Об этом сообщили в самой компании.

В «Метрострое» отметили, что гендиректор не появлялся на работе 9 и 10 декабря, связь с ним отсутствует.

«По имеющейся у нас информации, он задержан и ожидает предъявления обвинения и избрания меры пресечения», — заявили в компании.

Там также затруднились прокомментировать, с какой целью и в рамках какого дела произошло задержание и какова позиция обвинения.

«До предъявления обвинения и вынесения решения судом по нему считаем нецелесообразным и неэтичным высказывать предположения и делать какие-либо выводы. Призываем к этому и общественность», — подчеркнули в «Метрострое».

Компания также сообщила, что управление и структурные подразделения продолжают свою работу по реализации госконтрактов на строительство метро.

«Обязательства, имеющиеся у компании перед городом, будут выполняться. В частности, в рамках гарантийных обязательств устранены протечки, возникшие накануне на станции метро «Дунайская», — заявили в компании.

Николай Александров в 2017 году возглавил «Метрострой» вслед за своим отцом Вадимом Александровым, который фактически руководил предприятием с 1991 года.

СМИ уже сообщали об обысках, которые проходили накануне в офисах «Метростроя» и управления производственно-технологической комплектации.