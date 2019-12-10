Горно-Алтайск, , 12:51 — REGNUM С началом зимы на Алтае начались антибраконьерские рейды для борьбы с охотниками на кабаргу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Катунского заповедника, рейды проводятся на прилегающей территории.

Инспекторы проверяют места, где ранее браконьеры активно добывали кабаргу, установив там фотоловушки. Однако в ходе первого рейда нарушения не выявлены.

«Борьба с петлевым промыслом на прилегающей к заповеднику территории исключительно важна для сохранения кабарги в Катунском заповеднике. У нас находится лишь краевая часть ареала кабарги, и сохранение этой группировки в жизнеспособном состоянии только в границах заповедника невозможно», — отметил директор учреждения Александр Затеев.

Отмечается, что численность животных на Алтае в предыдущие годы была сильно подорвана — браконьеры охотились за дорогим мускусом. В результате в 2017 году кабаргу включили в Красную книгу республики.

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