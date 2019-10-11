Горно-Алтайск, , 08:59 — REGNUM С 12 октября в Республике Алтай стартует кампанию по учету численности алтайского горного барана или аргали. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства, считать будут до 25 октября в приграничной зоне с Монголией в Республиках Алтай и Тува.«Эта территория — единственное в России местообитание аргали, вида, занесенного в Красный список Международного союза охраны природы», — сообщает Алтае-Саянское отделение WWF России.

Параллельно специалисты проведут учёт и по ту сторону границы — в Монголии. Это делается, чтобы избежать двойного учёта, поскольку аргали является мигрирующим видом, постоянно перемещающимся через границу.

По словам старшего координатора проектов Алтае-Саянского отделения Александра Карнаухова, они намерены не только уточнить численность животных, но и «выявить и пресечь природоохранные нарушения, собрать информацию о гибели аргали, болезнях, опросить местное население, проживающее в местах обитания горных баранов, численности хищника, степени конкуренции диких копытных с домашним скотом за доступные пастбища».

Результаты исследования станут известный в ноябре.

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