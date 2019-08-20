Горно-Алтайск, , 07:45 — REGNUM

Создание биосферного кластера по сохранению и размножению редких и исчезающих видов животных в Республике Алтай может стать одной из форм сотрудничества Минобрнауки РФ с региональными властями, сообщила пресс-служба ведомства.

Накануне Алтай посетил глава Минобрнауки Михаил Котюков. В ходе визита он побывал в экспериментальном сельском хозяйстве СО РАН в Шебалинском районе. Учреждение обладает крупным земельным участком и содержит 45 особей зубров, занесённых в Красные книги России и мира.

«Создание кластера — это лишь одна из форм сотрудничества. Сегодня мы принимаем это как идею. Следует проработать данный вопрос и определить программу развития организации, научное и производственное направления», — сказал Котюков.

В свою очередь врио главы Алтая Олег Хорохордин попросил Котюкова содействовать в вопросе передачи земель из федеральной в муниципальную собственность.

Читайте также: Республика Алтай — единственный регион Западной Сибири, где зубров разводят в неволе