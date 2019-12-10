Москва, , 12:31 — REGNUM Официальный представитель автомобильной марки Jeep на российском рынке компания ООО «ЭфСиЭй РУС» объявила о том, что отзывает в России 201 кроссовер Cherokee. Об этом сообщила пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат модели Jeep Cherokee (KL), реализованные в нашей стране с марта 2018 года по настоящее время.

Причиной отзыва транспортных средств названа проблема с электронным блоком управления коробки передач, который может иметь неправильные настройки.

«Они могут вызывать некорректную работу трансмиссии при замедлении автомобиля и спровоцировать остановку двигателя внутреннего сгорания, которая может стать неожиданной для водителя автомобиля», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что на отзываемых машинах будет обновлено программное обеспечение блока управления мотором (РСМ). Все работы для владельцев будут выполнены бесплатно.

Напомним, в начале октября текущего года компания Jeep объявила в России отзывную кампанию, которая затронула 64 автомобиля Jeep Cherokee.

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