Берлин, , 11:13 — REGNUM Немецкий автопроизводитель BMW отзывает более 100 тыс. моделей BMW 3-Series E46 по всему миру. Об этом сообщается на сайте Bmwblog.

Всего под отзыв попало 116 000 автомобилей. Решение о столь масштабной отзывной кампании принято из-за неисправных подушек безопасности компании Takata, которые были установлены на данной модели.

В сервисных центрах бренда необходимо отремонтировать модели, выпущенные в период с 1999 до 2001 годы. По имеющейся информации, на данный момент выявлено порядка 8 тыс. машин, которые точно имеют проблемы с подушками безопасности. Остальные авто отзываются для проведения диагностики.

Сообщается, что из-за брака в конструкции срабатывание передней подушки безопасности может привести к серьезным проблемам для водителя или пассажира.

Ранее компания BMW объявила отзывную кампанию в Китае. Причиной отзыва стала неисправность балансирных валов мотора BMW 730Li и Z4. Эта неисправность может привести к утечкам топлива и возгоранию движка.

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