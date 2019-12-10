Москва, , 10:09 — REGNUM Экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун останется в СИЗО до 13 марта 2020 года. Такое решение вынес Московский городской суд, сообщает 10 декабря RT.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении для Шестуна срока содержания под стражей. Экс-главу района обвиняют в мошенничестве, он содержится в «Матросской тишине».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре Шестун объявил в СИЗО сухую голодовку.

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