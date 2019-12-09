Улаганский район, Алтай, , 09:38 — REGNUM Обильный снегопад, прошедший на выходных в Республике Алтай спровоцировал сход лавины в Улаганском районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства, масса снега сошла на трассу Акташ-Улаган.

Однако по словам замглавы района по ЖКХ Владимира Санина, снег с дороги ремонтники убрали в течение часа, поэтому проезд не был нарушен. Глава республики Олег Хорохордин отметил, что сходы лавин могут повториться, призвав все службы и муниципальные власти быть готовыми.

Ранее спасатели предупреждали об опасности схода лавин в горах из-за потепления и глубокого снега. В связи с этим местным жителям и туристам рекомендовано не посещать лавиноопасные районы.

Напомним, в настоящее время в районах и столице Алтая устраняют последствия стихии. Как сообщало ИА REGNUM, в Горно-Алтайске 7−9 декабря выпало до 70 см снега, что является практически месячной нормой осадков. В некоторых поселениях Улаганского района глубина выпавшего снега достигает 90 см.

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