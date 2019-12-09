Волосово, Ленинградская область, , 12:26 — REGNUM Жители Волосовского района Ленинградской области выступили против мусорного полигона вблизи реки Оредеж, куда начали свозить мусор не только с окрестных домов, но и из других частей региона, а также из Петербурга. Люди возмущены и готовятся выйти на митинг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали местные жители.

Мусор Дарья Драй © ИА REGNUM

Проблема с мусором в Волосовском районе начала складываться около двух лет назад. Жители окрестных деревень заметили, как много много автомобилей с мусором стали направляться в сторону небольшой свалки вблизи города Волосово. За время активного завоза когда-то небольшой полигон разросся до больших размеров, из-за чего местные жители начали задавать вопросы, а затем, не получив внятных ответов, обратились с петицией к региональным властям.

Как говорится в опубликованном в интернете обращении граждан, Волосовский район является единственным районом Ленинградской области, где повсеместно осуществляется сельскохозяйственная деятельность. Ежегодное количество фермерских хозяйств на этой сравнительно небольшой территории (район занимает 14-е место среди 17 районов Ленобласти, — прим. ред.) увеличивается. Это до недавнего времени происходило благодаря хороший экологической ситуации и обилию пригодных для сельского хозяйства земель.

Однако в последнее время местных жителей беспокоит, с какой скоростью начал разрастаться местный полигон в районе деревни Калитино. Ранее он использовался как полигон только для твёрдых коммунальных отходов Волосовского района, но в последние два года туда начали свозить отходы не только из различных районов Ленинградской области, но и из Петербурга.

«Полигон расположен в непосредственной близости от деревень и городов Волосовского района. Менее чем в двух километрах от полигона расположена деревня Захонье. В двух километрах находится деревня Заполье. В четырех километрах расположен город Волосово с населением 12 000 человек, в четырех с полоаиной километрах — поселок Калитино с численностью населения 4000 человек», — отмечено в петиции на сайте Change.org.

Местные жители также обеспокоены тем, что в непосредственной близости от полигона расположен исток чистейшей реки Оредеж в урочище озеро Донцо — региональный комплексный памятник природы. Здесь же находится деревня Извара с населением более 2500 человек, в которой расположен Музей-усадьба Н. К. Рериха, объявленная особо охраняемой территорией Ленинградской области регионального значения.

Несмотря на это, говорится в петиции, главой муниципального образования Волосовского района рассматривается вопрос о «Реконструкции полигона ТБО в районе Калитино Волосовского района Ленинградской области с подъездной дорогой», с расширением границ имеющегося в настоящее время полигона».

«На полигон свозят мусор, не соответствующий заявленным классам опасности. Консервация отходов проходит с нарушениями, загрязнения попадают в водоносный слой, качество воды стремительно падает. Полигон представляет собой просто вырытый котлован, в который сваливаются твердые бытовые отходы промышленного и бытового назначения, включая вредные отходы. Никакой сортировки мусора не ведется. Сточные канавы, вырытые вокруг полигона, залиты черной зловонной жидкостью», — отмечено в петиции.

В своём открытом для подписания обращении местные жители просят региональные власти в срочном порядке принять меры по закрытию и консервации упомянутого полигона, а также взять на контроль работу ООО «Профспецтранс», отвечающего за эту свалку.

«Почему было выбрано именно это место, никому непонятно. Обычно для полигонов выбираются старые пустыри, заброшенные колхозные поля, а это место — Калитино и Захонье, где круглогодично живут люди, растут дети, разбиты сельскохозяйственные угодья. Это активно живущий сельскохозяйственный регион», — заявила корреспонденту ИА REGNUM местная жительница Луиза.

Если помойка продолжит разрастаться в той же геометрической прогрессии, то людям некуда будет бежать.

Уже сейчас ветер разносит по окрестностям неприятный запах, и, как ожидают местные жители, в будущем будет только хуже. Несмотря на то, что местные власти планируют провести 23 декабря открытые слушания по данному вопросу, неравнодушные жители уже начали бить тревогу и получили согласие на проведение митинга в центре Волосово.

«Мы согласовали митинг, уже выбрали конкретное место, где будем проводить митинг. Вроде как местные власти нас поддерживают, но вот в региональной администрации с нами лишь соглашаются, но мусор продолжают везти, в день по 50−100 машин из города едут», — пояснил агентству другой местный житель, Алексей.

В свою очередь в областной администрации утверждают, что полигон в деревне Калитино не принимает к размещению отходы повышенного класса опасности. В настоящий момент ООО «Профспецтранс» имеет лицензию на сбор, транспортирование, обработку и размещение собственных и сторонних отходов 3-го, 4-го, 5-го классов опасности. Остальные отходы, имеющие высокий класс опасности, отправляются на утилизацию на специальные предприятия в другие регионы России.

«При этом непосредственно сам полигон ООО «Профспецтранс» относится к объектам повышенного класса опасности как место обработки и размещения отходов» — отметили в пресс-службе областного правительства.

Власти Ленобласти также подчеркивают, что в случае, если в рамках общественного голосования будет решено, что местные жители против полигона, то проект реконструкции полигона не получит положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Также Управление Ленинградской области по организации и контролю деятельности в сфере обращения с отходами планирует обратиться в Департамент Росприроднадзора по СЗФО с просьбой предоставить к 23 декабря данные о работе полигона, который относится к федеральному ведению, а также назначить внеплановую проверку полигона ООО «Профспецтранс».

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Как уже сообщалось, с 1 ноября 2019 года во всех районах Ленинградской области стартовала реформа в сфере обращения с бытовыми отходами. Однако в полную силу она не заработает, пока соседний регион — Петербург — тоже не перейдет на новые правила. Но Северной столице переход к реформе отсрочили до 2021 года.