7 ноября 2019 | Время чтения 5 мин

Санкт-Петербург, , 20:02 — REGNUM С 1 ноября 2019 года во всех районах Ленинградской области в полную силу заработала реформа в сфере обращения с бытовыми отходами. Однако успешным этот переход назвать не получится до тех пор, пока соседний регион — Петербург, тоже не перейдет на новые правила.

Постепенный переход Ленинградской области на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) был начат региональными властями еще 1 апреля 2019 года. В качестве подопытного взяли Приозерский район, расположенный на Карельском перешейке и подходящий для тестового испытания по всем параметрам. Здесь есть индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), многоквартирные дома (МКД), садоводства, кроме того имеется мусорный полигон.

Мусор Дарья Драй © ИА REGNUM

Летом текущего года на тестовый режим перешли и другие районы области — Выборгский, Лужский, а в октябре и самый большой район — Всеволожский. Окончательный переход Ленобласти на новые правила завершился в начале последнего месяца осени. С этого момента за весь «бытовой мусор» на территории Ленинградской области отвечает единый Региональный оператор (Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области), который занимается вывозом бытового мусора со сборных площадок на полигоны.

Расчистка несанкционированной свалки Дарья Драй © ИА REGNUM

Как пояснил генеральный директор компании Николай Хасиев, к «бытовому мусору» относят тот мусор, который ежедневно образуется в любой квартире — пищевые отходы, бумага (газеты, офисная бумага), картон (упаковка), пластик, текстиль и так далее, а также крупногабаритные отходы (КГО) — телевизор, холодильник, диван, дверь, шкаф, окно, стиральная машина.

«В соответствии с 89-ФЗ, Регоператор организует и контролирует все этапы обращения с ТКО и КГО, включая сбор на контейнерной площадке, транспортировку, обработку и размещение мусора на лицензированных полигонах. Одна из ключевых задач федеральной реформы — решение проблемы незаконных свалок. В новой системе обращения с отходами нет условий для создания новых свалок «бытового мусора». А образованные до реформы свалки из ТКО Регоператор постепенно ликвидирует», — отметил Хасиев.

Николай Хасиев Дарья Драй © ИА REGNUM

Благодаря мусорной реформы исключается возможность работы «теневых перевозчиков» — новая система обращения с отходами не позволяет мусоровозам оставить отходы в лесу и образовать несанкционированное место накопления бытовых отходов.

«Движение транспорта контролируется в режиме «реального времени», все мусоровозы оснащены датчиками спутниковой системы ГЛОНАСС и подключены к единой системе Регоператора «Контроль и Учет отходов». Кроме того, перевозчики получают плату исключительно после подтверждения объемов отходов, поступивших на лицензированный полигон», — пояснил Хасиев.

Расчистка несанкционированной свалки Дарья Драй © ИА REGNUM

Сейчас Регоператор поэтапно ликвидирует свалки, которые были образованы из КГО и ТКО. Так, в случае обнаружения незаконной свалки, состоящей из бытового мусора, Регоператор обязан в течение пяти рабочих дней проинформировать собственника земельного участка о необходимости ликвидировать свалку. В свою очередь у собственника земельного участка есть 30 дней на ликвидацию свалки. Если он по каким-либо причинам не делает это, региональный оператор самостоятельно организует вывоз свалки, но при этом взимает плату с собственника земельного участка в судебном порядке.

«До судебных разбирательств пока дело не дошло, все счета по ликвидированным свалкам, которые мы предъявили собственникам, были оплачены в стопроцентном объеме, — заявил гендиректор регионального оператора. — Однако избавиться от всех несанкционированных свалок в регионе мы не сможем до тех пор, пока Петербург не перейдет на «мусорную» реформу».

По данным регионального комитета госэконадзора, только за десять месяцев текущего года в адрес ведомства поступило 1253 обращения граждан о несанкционированных свалках, а комитетом было зафиксировано 995 незаконных свалок.

«Всеволожский район является лидером по количеству выявленных свалок — 303, на втором месте Выборгский район — 150 свалок, на третьем Приозерский — 125», — отметил заместитель председателя комитета госэконадзора Ленобласти Алексей Рылеев.

Презентация комплекса мероприятий экологического мониторинга Дарья Драй © ИА REGNUM

Благодаря комплексу контрольно-надзорных мероприятий за десять месяцев текущего года удалось ликвидировать 757 захламленных участков общим объемом около 63,2 тысяч кубометров. После чего, на сегодняшний день, на территории региона действует 1206 незаконных свалок.

Отметим, что часть свалок удается выявить в рамках проверочных рейдов. За текущий год сотрудники комитета, совместно с правоохранительными органами, провели 26 таких выездов и пресекли деятельность на 12 нелегальных свалках.

«Было изъято 92 транспортных средства, составлено 130 протоколов об административных правонарушениях в отношении лиц, осуществлявших транспортировку отходов с нарушением требований закона», — отметил Рылеев.

Муссор на месте несанкционированной свалки вне границ населенного пункта Дарья Драй © ИА REGNUM

…Корреспонденты ИА REGNUM стали очевидцами одного из таких рейдов. Экологи, вместе с активистами регионального отделения «Молодежка ОНФ» и правоохранительными органами, выехали на место предполагаемой несанкционированной свалки во Всеволожском районе.

Место несанкционированной свалки вне границ населенного пункта Дарья Драй © ИА REGNUM

В чистом поле, окруженном лесом, вблизи цементного завода у Ново-Приозерского шоссе водители двух КАМАЗов попытались выгрузить строительный мусор и прикрыть содеянное землей, пройдясь грейдером. Но незаметно это сделать у них не получилось. В итоге, помимо испорченного рабочего дня и арестованной техники, водителям предстоит оплатить административные штрафы, до двух тысяч рублей, а их заказчикам будут выставлены счета на кругленькую сумму — до 500 тысяч рублей.

«Для физического лица, конечно, штрафы не ощутимы. Поэтому сейчас на федеральном уровне поднимается этот вопрос и проводится работа по усилению административной ответственности для них», — указал Алексей Рылеев.

В свою очередь активист «Молодежки ОНФ» Павел рассказал, что чаще всего во время рейдов по территориям Ленинградской области волонтеры и экологи сталкиваются с бытовым мусором, оставленным нерадивыми жителями и туристами из того же Петербурга. Чтобы пресечь подобные действия ребята убирают стихийные свалки и проводят просветительскую работу с людьми.

«Если нам встречаются большие свалки, то мы их фотографируем и отправляем информацию ответственным органам. Но, чаще всего, мы сталкиваемся с бытовым мусором, который оставляют люди на месте отдыха или, например, по привычке выносят его на определенное место. У нас был пример: мы один раз убрали свалку, через полгода пришли на это же место, а там снова свалка. Убрали и во второй раз. А еще через какое-то время свалки там уже не было», — резюмировал собеседник агентства из числа активистов ОНФ.

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