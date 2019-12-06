Барнаул, , 08:09 — REGNUM В Алтайском крае временно ограничили движение на несколько автодорогах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе минтранса региона, это сделано из-за объявленного штормового предупреждения, перепадов температур и выпадения дождя и мокрого снега.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения и исключения рисков возникновения ДТП, на автодорогах Бийск — Усятское — Соусканиха с км 2+000 по 43+000, Бийск — Карабинка — гр. Республики Алтай с км 0+000 по 61+00, Бийск — Лесное — Амурское с км 0+000 по 13+000, объявлено временное ограничение движения для пассажирского транспорта», — сообщили в ведомстве.

Всех водителей также призвали быть предельно внимательными и осторожными, не превышать скорость и соблюдать дистанцию. По возможности им предложили совсем отказаться в это время от поездок на дальние расстояния.

Тем временем дорожные службы вывели на трассы около трёхсот единиц техники, которые в круглосуточном режиме режиме ликвидируют гололёдные явления.

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