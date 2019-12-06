Горно-Алтайск, , 13:26 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено в Республике Алтай. По данным Горно-Алтайского гидрометцентра, уже к вечеру 6 декабря ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, метели и ветер до 30 метров в секунду.

Это приведёт к гололёдным явлениям. Также возможны обрывы линий электропередач и аварии на электроподстанциях, падения деревьев и слабозакреплённых конструкций, а также рост ДТП. Причём, такая погода сохранится на ближайшие сутки.

В воскресенье порывы ветра ослабнут до 23 метров в секунду, однако снегопад не прекратится. Местами возможна сильная гололедица и снежные накаты. Температура ночью опустится до 23 градусов мороза.

В связи с этим в Главном управлении МЧС по республике призвали граждан быть максимально внимательными в эти дни и соблюдать меры безопасности.

Тем временем в горах Республики Алтай, как сообщало ИА REGNUM, из-за потепления и глубокого снега возможны сходы лавин. Местных жителей и туристов спасатели попросили избегать лавиноопасных мест.

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