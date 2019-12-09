Москва, , 09:03 — REGNUM В России за последние 10 лет выросло число больных гипертонией, свидетельствуют данные Росстата.

Так, в 2018 году в России число пациентов с диагнозом «болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением» насчитывалось 1,54 млн, тогда как в 2018 году их было 979 тыс.

По словам главного внештатного кардиолога Минздрава по ЦФО, УФО, СФО и ДФО Сергея Бойцова, частота артериальной гипертонии в России среди мужчин в возрасте до 65 лет составляет 49%, а у женщин — 40%. В основном распространенность гипертонии у мужчин связано с ожирением.

«Выявления больных АГ (артериальной гипетонии) является одной из важнейших в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого населения», — цитирует его RT.

Напомним, ранее медики предупредили, что повышенное давление, которое держится в течение длительного времени, увеличивает риск сердечного приступа, тромбоза и инсульта.

При этом нейтрализовать высокое давление вполне можно естественным путем, без каких-либо специальных медикаментов. Самый простой способ —принять гипотензивные средства, в частности, ингибиторы АПФ, диуретики или бета-адреноблокаторы.

Однако на самом деле коррекция образа жизни при очень высоком давлении может стать очень эффективной мерой по его снижению и уменьшить количество используемых гипертоником лекарств.

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