В ДФО за сутки площадь пожаров выросла в шесть раз‍

Владивосток, , 08:31 — REGNUM На Дальнем Востоке лесные службы регионов потушили за минувшие сутки 19 из 41 лесного пожара, сообщает 3 мая департамент лесного хозяйства по ДФО.

Всего за сутки возникли 34 новых очага пожаров, площадь, пройденная огнем в округе за сутки, выросла в шесть раз и составила более 2,1 тыс. га.

К утру 3 мая удалось потушить 19 возгораний, однако леса продолжают гореть в Приморье и Хабаровском крае, Еврейской автономии, Амурской и Магаданской областях.

Сложной остается ситуация в Приморье, там за минувшие сутки удалось ликвидировать семь пожаров в семи муниципалитетах, площадь составила более 180 га. При тушении было задействовано 150 человек и 34 единицы техники.

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На утро 3 мая еще не потушены 11 очагов огня в восьми муниципалитетах, их площадь — 341 га. Пять природных пожаров уже локализовано на площади около 148 га.

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