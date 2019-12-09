Москва, 9 декабря 2019, 03:00 — REGNUM

Война. Хроника 1941−1945 гг
Война. Хроника 1941−1945 гг
Иван Шилов © ИА REGNUM
  • Война. Хроника 1941−1945 гг. 9 декабря: Тихвин освобождён от немецко-фашистских захватчиков.

9 декабря 1941 года Красная армия заняла Тихвин и перешла к преследованию противника.

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