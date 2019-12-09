Москва, 9 декабря 2019, 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.
9 декабря
9 декабря 1941 года Красная армия заняла Тихвин.
К югу от Москвы войска Западного фронта взяли Венёв, а силы Юг-Западного фронта освободили Елец.
9 декабря 1942 года силы Калининского фронта вышли к Новосокольникам и заняли дорогу, по которой осуществлялась связь групп немецких армий «Центр» и «Север».
9 декабря 1943 года войска 2-го Украинского фронта при поддержке кировоградских партизан заняли Знаменку — важный узел железных дорог.
9 декабря 1944 года силы 3-го Украинского фронта вышли на южный берег озера Балатон на западе Венгрии.