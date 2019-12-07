Луганск, , 15:14 — REGNUM В 46 бригаде ВСУ у около военнослужащих боевиков был диагностирован гепатит. Об этом 7 декабря заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской народной Республики Иван Филипоненко. Сообщение опубликовано на сайте Народной милиции ЛНР.

Информация была получена от источника в штабе ОТГ «Север». Уточняется также, что у шести военнослужащих гепатит стал хроническим заболеванием. Военнослужащие в срочном порядке госпитализированы и в скором времени будут перемещены в военный госпиталь города Харьков.

Проверка выявила и предварительные причины заболевания гепатитом. Первая из них — это использование нестерильных шприцов в ходе применения наркотических веществ, вводимых венозным путем. Вторая — спрос на услуги женщин «низкой социальной ответственности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе проверки в 46 бригаде ВСУ было выявлено 56 военнослужащих, страдающих алкогольной и наркотической зависимостями.

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