Луганск, , 15:37 — REGNUM В 46 бригаде ВСУ в ходе проверки было выявлено 35 военных, зависимых от алкоголя и 21 — от наркотических веществ. Об этом сообщается 1 декабря в заявлении офицера пресс-службы народной милиции Луганской народной республики Ивана Филипоненко, опубликованном на официальном сайте народной милиции республики.

Сообщается, что проверку проводили сотрудники украинской военной службы порядка, а проверке были подвержены военнослужащие, которые выполняли задачи на «переднем крае».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двое военнослужащих ВСУ в результате употребления алкоголя и драки попали в медицинское учреждение с ножевыми ранениями и черепно-мозговыми травмами.

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