Москва, , 13:17 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность организованной преступной группы, совершившей убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Задержаны руководитель банды и несколько его участников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СК РФ.

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«В Москве и Республике Ингушетия 6 декабря проведена спецоперация, по результатам которой задержан руководитель организованной преступной группы Хасан Полонкоев и пять участников», — сказано в сообщении.

В настоящее время продолжается розыск других лиц, причастных к нападению, добавили в СК.

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Напомним, Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед были застрелены в Москве 2 ноября текущего года.