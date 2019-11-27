Москва, , 16:13 — REGNUM Задержанный житель Ингушетии Габил Валиев арестован по подозрению в участии в убийстве главы Центра по борьбе с экстремизмом Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда. Он стал четвертым задержанным фигурантом уголовного дела, пишет Telegram-канал Mash.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, обвинение и арест предъявлены заочно Курейшу Картоеву. Еще двух подозреваемых Гелани Костоева и Ахмеда Арапиева арестовали накануне в Москве.

Кроме того, в Ингушетии прошли обыски в селении Экажево. По данным СМИ, после них были задержаны еще двое подозреваемых. Сообщалось, что их должны были доставить 27 ноября в Москву, где суд должен был вынести в отношении них решение об избрании меры пресечения.

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