Москва, , 12:50 — REGNUM Мошенники используют несколько популярных схем для обмана держателей банковских карт. О действиях обманщиков рассказали в Сбербанке, передают 6 декабря «Вести».

Одна из схем — звонок о подозрительной операции. Злоумышленник представляется сотрудником банка и просит передать ему полные данные карты, с которой якобы совершено подозрительное действие. Он может запросить трёхзначный код безопасности карты, СМС-код или пароли к приложению «Сбербанк онлайн», что якобы позволит защитить карту, или вовсе перевести деньги персональному менеджеру.

Еще один способ мошенников — предложить онлайн-опрос от имени банка, за который начисляется вознаграждение. Однако ради «премии» клиента попросят совершить «закрепительный платеж» для подтверждения карты. Сбербанк в действительности не проводит платных опросов.

Злоумышленники могут выдать себя за брокеров или дилеров, предлагающих выгодное вложение средств. Кроме того, они могут представиться потенциальными покупателями какой-либо вещи, которую клиент выставил на продажу в сети. Для перевода денег они просят код безопасности или код из СМС, однако эта информация банку не нужна, напомнили в кредитной организации.

В Сбербанке подчеркнули, что не нужно сообщать данные карты и совершать какие-либо операции, если звонок поступил от подозрительных людей.

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