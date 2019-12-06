Москва, , 08:50 — REGNUM В Москве и Подмосковье в выходные дни (7−8 декабря) погоду будет определять североатлантический циклон, который сохранит тёплую погоду, передают «Метеоновости».

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В субботу, 7 декабря, облачно, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха ночью — 4, +1 °С, днем 0, +3. Ветер юго-западный.

В воскресенье, 8 декабря, сохранится такая же нехарактерная для декабря тёплая погода, но ветер усилится, порывы могут достигать 12 м/с. Атмосферное давление в норме 744−749 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики опровергли информацию о том, что в новогоднюю ночь в Москве будет сильный мороз с температурой — 40 °C

Подробнее: Синоптики не подтвердили данные о морозе — 40 °C в новогоднюю ночь в Москве