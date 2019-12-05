Москва, , 22:49 — REGNUM Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал не верить прогнозам погоды на новогоднюю ночь, которые даются за месяц до её наступления.

«Если люди могут прогнозировать страшные и экстремальные события, это значит, во-первых, что они хотят показать и продемонстрировать себя. Еще, вполне возможно, что они связаны с астрологией, с космологией или с шаманизмом», — приводит его слова ТАСС.

Вильфанд добавил, что максимальный срок прогнозирования погоды в настоящее время составляет пять-шесть дней.

Напомним, ранее сегодня на портале Gismeteo появилась информация о том, что в российской столице в новогоднюю ночь ожидаются морозы до — 40 °C, причем резкое понижение температуры начнётся с 27 декабря и с каждым днем будет становиться всё холоднее.