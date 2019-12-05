, 14:44 — REGNUM Ежегодно Мурманскую область покидают более 15 тысяч человек, каждый день из региона уезжают 43 человека. Об этом на IX Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» заявила вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова.

По словам замгубернатора, это влечёт за собой очевидную проблему — нехватку специалистов по некоторым направлениям.

«Рабочих мест у нас много. На одном только проекте компании НОВАТЭК работает 12 тысяч человек. А в это время наш строительный колледж выпускает 25 строителей в год. Это основной вызов», — цитирует Кузнецову B-port.

По ключевым прикладным специальностям подготовка ведётся за пределами региона. Например, ФГУП «Росатомфлот» готовит своих сотрудников в Петербурге, Нижнем Новгороде и других регионах. Сегодня перед областными властями стоит задача преобразования высшего образования в Заполярье.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Чибис, возглавив в этом году работу правительства Мурманской области, назвал отток населения главным вызовом. На своей инаугурации он заявил, что регион рискует стать территорией вахтовиков.

«Люди бегут из Мурманской области, просто потому, что многим людям жить здесь некомфортно», — заявил Чибис.