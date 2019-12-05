5 декабря 2019, 14:44 — REGNUM Ежегодно Мурманскую область покидают более 15 тысяч человек, каждый день из региона уезжают 43 человека. Об этом на IX Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» заявила вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова.
По словам замгубернатора, это влечёт за собой очевидную проблему — нехватку специалистов по некоторым направлениям.
По ключевым прикладным специальностям подготовка ведётся за пределами региона. Например, ФГУП «Росатомфлот» готовит своих сотрудников в Петербурге, Нижнем Новгороде и других регионах. Сегодня перед областными властями стоит задача преобразования высшего образования в Заполярье.
Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Чибис, возглавив в этом году работу правительства Мурманской области, назвал отток населения главным вызовом. На своей инаугурации он заявил, что регион рискует стать территорией вахтовиков.