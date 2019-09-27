Мурманск, , 19:03 — REGNUM Главной задачей на предстоящее десятилетие новоиспеченный губернатор мурманской области назвал изменение ситуации с потерей населения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Люди бегут из Мурманской области, просто потому, что многим людям жить здесь некомфортно», — заявил на инаугурации Андрей Чибис.

По его словам, изменение ситуации должно стать главным индикатором эффективности работы региональной власти.

«Если все так пойдет и дальше, то в очень обозримом времени наша область станет территорией вахтовиков. А вахтовым методом мы не реализуем те приоритеты, которые стоят перед нашей страной, перед нашим Севером, перед стратегической и геополитической территорией. Ключевая задача нас с вами — переломить этот тренд», — заявил он.

В числе основных задач для решения проблемы Чибис назвал увеличение благосостояния северян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году миграционные потери Мурманской области превысили 4 тыс. человек.