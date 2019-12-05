Берлин, , 13:34 — REGNUM Гражданин России, которого власти Германии подозревают в убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года, не даёт показаний. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает телеканал Welt.

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По данным газеты Fraknfurter Allgemeine Zeitung, которая ссылается на источники в кругах безопасности, российская сторона вначале подтвердила Берлину, что мужчина является сотрудником спецслужб, а затем начала давать противоречивые сведения.

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Ранее Генпрокуратура Германии заявляла, что предполагаемый убийца гражданина Грузии чеченского происхождения пользовался разными именами. По данным ведомства, для въезда в страну он использовал визу для зоны Шенгена, выданную французскими ведомствами на имя Вадима С. Согласно прикреплённой к визовой анкете справки от работодателя якобы было указано, что он трудится инженером в ЗАО «Руст» с офисом в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 4 декабря, в связи с этим делом власти Германии объявили двух сотрудников посольства России персонами нон грата.

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