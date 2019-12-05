Москва, , 09:30 — REGNUM Убитый в Германии гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили был связан с боевиком Шамилем Басаевым и причастен к нескольким террористическим актам в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах.

По данным собеседника издания, Хангошвили возглавлял незаконное вооруженное формирование, созданное для организации и проведения терактов на территории Ингушетии в 2003—2004 годах по приказу Басаева.

Так, он причастен в том числе в нападение на российскую автоколонну в мае и августе 2003 года. Кроме Басаева, по словам источника, Хангошвили был связан с Доку Умаровым, Асланом Масхадовым и другими террористами.

Как сообщало ИА REGNUM, 40-летний гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили был убит из огнестрельного оружия в августе 2019 года в Берлине.

По данным следствия, убийца подъехал к нему на велосипеде сзади и произвел выстрелы, а затем скрылся на электроскутере. Спустя несколько часов по подозрению в убийстве был задержан гражданин России. Также сообщалось, что дело рассматривают не просто как криминальное происшествие, а как спецслужбистскую операцию.

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