Берлин, , 13:14 — REGNUM В офисе немецкой компании Volkswagen в Вольфсбурге следователи конфисковали документы, связанные с дизельным двигателем VW EA288. Об этом сообщает агентство Reuters.

После утихания предыдущего скандала с «грязными» моторами Volkswagen, начинается второй. Сейчас внимание следователей привлёк дизельный двигатель VW EA288. Концерн опять подозревают в махинации с дизельными агрегатами.

Сообщается, что немецкая прокуратура собирает документы, связанные с дизельным двигателем, который был создан на основе мотора EA189. Именно он был в центре дизельного скандала в 2015 году.

Автопроизводитель ранее сам сообщил о проблеме со своим дизельным мотором EA288 немецким властям. Предварительное расследование показало, что мотор не указывает на отказ дизельного фильтра.

Однако в компании отметили, что мотор всё еще соответствует действующим ограничениям на выбросы. Также автопроизводитель заверил, что у них нет никакого незаконного устройства для фальсификации данных о выбросах.

По имеющейся информации, компания сотрудничает с властями.

Напомним, предыдущий скандал с дизельными двигателями Volkswagen был связан с использованием автопроизводителем специального устройства для дачи ложных показаний об уровне выбросов выхлопных газов в атмосферу.

Читайте также: Volkswagen представил рестайлинговый Polo новой генерации