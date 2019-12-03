Берлин, , 10:10 — REGNUM Автокомпания Volkswagen представила серийную модель обновлённого седана Virtus нового поколения (в России имеет название Polo). Об этом сообщает портал Motor.ru.

Автопроизводители снабдили авто спортивным обвесом. Он выполнен в духе европейского Polo GTI. Кроме того, рестайлинговый седан имеет оригинальные колёсные диски размером 17 дюймов.

В движение новинку приводит наддувный битопливный мотор 1,4 TSI максимальной мощностью 150 «лошадей». Для авторынка Бразилии в гамме двигателей имеется агрегат адаптированный к потреблению этанола.

Также стоит отметить, что машина построена на платформе MQB A0. Привод у седана только передний.

Внутри рестайлинговая модель украшена деталями с красными акцентами. Декоративные элементы есть на рулевом колесе, центральном тоннеле, дверных картах и порогах.

Напомним, в конце ноября компания Volkswagen произвела 100-тысячную модель e-Golf. Его торжественно вручили покупателю на Стеклянной Мануфактуре в городе Дрезден.

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