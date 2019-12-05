Париж, , 08:46 — REGNUM В Париже будет развернуто 52 подразделения мобильных сил, шесть тысяч полицейских и жандармов для охраны правопорядка во время забастовки 5 декабря, передает BFM TV.

Издание отмечает, что силы безопасности усилены в столице Франции отчасти из-за опасений проникновения сторонников «Черного блока» в ряды демонстрантов. По данным полиции, ожидается около 400 сторонников «Черного блока» во главе процессии.

«Именно в отношении них мы мобилизуемся», — подтвердил шеф французской полиции Дидье Лаллемент.

Он также попросил закрыть все магазины, находящиеся на пути следования демонстрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря жители Франции выйдут на улицы, чтобы выступить против пенсионной реформы.

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