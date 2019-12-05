Симферополь, 5 декабря 2019, 10:54 — REGNUM Маршрутную сеть международного аэропорта «Симферополь» зимой дополнят рейсами в Воронеж. Об этом 5 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта.
По словам представителей аэропорта, рейсы между Симферополем и Воронежем будут выполняться на комфортабельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200 по средам и субботам авиакомпанией «РусЛайн». Время в пути составит около двух часов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за сильного тумана, опустившегося на Симферополь, шесть самолётов не смогли приземлиться в крымском аэропорту.
Об этом: Из-за тумана отменены и задержаны более десятка авиарейсов в Крым