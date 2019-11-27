Симферополь, , 14:22 — REGNUM Из-за сильного тумана, опустившегося на Симферополь, шесть самолётов не смогли приземлиться в крымском аэропорту. Об этом ИА REGNUM 27 ноября сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Шесть воздушных судов приняли решение отправиться на запасные аэродромы в Анапу и Краснодар», — отметили в пресс-службе.

Помимо этого, два рейса в Сочи и Москву были отменены авиакомпаниями.

«По прогнозам синоптиков, туман с временными прояснениями сохранится до вечера. В этой связи прибытие и вылет девяти воздушных судов задерживается», — добавили в аэропорту».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за чрезмерно жаркой погоды в некоторых регионах Крыма пересохли реки. Это привело к тому, что в ряде водохранилищ снизился объём воды более чем на половину. Однако на днях к полуострову подошёл Средиземноморский циклон, в связи с чем в регионе резко испортилась погода.

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