Улан-Удэ, , 08:53 — REGNUM В Бурятии выпустили из-под стражи заместителя регионального министра строительства и модернизации ЖКХ Сергея Рыбальченко. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ, чиновнику изменена мера пресечения на запрет определённых действий.

Ему запрещено приближаться близко к зданиям правительства республики, а также администрации Иволгинского района, общаться с обвиняемыми, потерпевшими и свидетелями по уголовному делу, пользоваться почтой, телеграфом и интернетом.

Напомним, замминистра обвиняют в превышении должностных полномочий при приёмке «сиротских домов» в посёлке Сотниково. Построенные квартиры для детей-сирот оказались непригодными для проживания. Сергея Рыбальченко задержали год назад, 10 декабря 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года по этому делу было предъявлено обвинение третьему фигуранту. Бывшего главу Иволгинского района Бимбу Дымбрылова обвинили в превышении должностных полномочий при выдаче разрешений на строительство домов и ввод их в эксплуатацию.

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