Афера с жильём для детей-сирот: задержан бурятский замминистра

Улан-Удэ, , 09:51 — REGNUM В Бурятии продолжается расследование уголовного дела о превышении служебных полномочий должностными лицами республиканского минстроя при приёмке жилых помещений для детей-сирот. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 10 декабря, в следственном управлении СКР по региону, задержан заместитель министра — председатель приёмочной комиссии министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Сергей Рыбальченко. В рамках предварительного следствия ему предъявлено обвинение.

Кроме того, задержан 35-летний индивидуальный предприниматель Сергей Домшоев, обвиняемый в хищении бюджетных денежных средств, выделенных на строительство жилья для детей-сирот. В ведомстве уточнили, что бизнесмену уже предъявлено обвинение в хищении более 195 млн рублей.

По версии следствия, в 2015 году бурятский минстрой планировал в рамках госпрограммы приобрести жилые помещения в селе Сотниково Иволгинского района республики — для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Узнав об этом, Домшоев организовал регистрацию ряда своих знакомых в качестве индивидуальных предпринимателей. Затем он вместе с ними принял участие в торгах, по итогам которых заключил с минстроем госконтракты на строительство 254 жилых помещений на общую сумму более 195 млн рублей.

Строительство домов проводилось с грубым отступлением от строительных норм и правил. Авторский и строительный контроль не осуществлялись, строительные и отделочные материалы были дешевле, чем предполагалось.

В результате построенные помещения имели критические дефекты, они не пригодны для жилья. Однако предприниматель передал указанные помещения заказчику. Как полагает следствие, они были построены лишь для создания видимости исполнения условий государственного контракта. Должностные лица минстроя, несмотря на явные дефекты, подписали акты приёма построенных помещений. После этого на расчётные счета Домшоева и его соучастников перечислили всю сумму, предусмотренную госконтрактом.

В СУ СКР по Бурятии уточнили, что оба уголовных дела соединены в одно производство. Рыбальченко и Домшоева планируют поместить под стражу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, жильё, построенное для детей-сирот в селе Сотниково, оказалось непригодным для проживания. Потолки — в плесени, полы и двери гниют, на межквартирных внутренних стенах образовались трещины. Также были обнаружены и другие дефекты. О возбуждении уголовного дела по факту незаконных действий должностных лиц республиканского министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса при приёмке жилья для сирот стало известно 6 декабря 2018 года.

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