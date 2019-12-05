Москва, , 06:28 — REGNUM Новогодние корпоративы в уходящем году не станут проводить 38% российских работодателей. Об этом говорится в результатах исследования, проведённого сервисом по поиску работы и сотрудников «Работа.ру».

Почти половина (47%) из их числа сообщили, что в новогодних корпоративах нет необходимости, ещё 39% сообщили об отсутствии денег на праздники, а 2% признались, что не успели уделить внимание этому вопросу.

Большинство работодателей (77%), из числа тех, которые все же планируют провести корпоративы, намерены сделать их на внешней площадке, остальные — в собственном офисе. При этом 85% готовы провести вечеринки с алкогольными напитками.

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