Керчь, Крым, , 21:27 — REGNUM Тематическое граффити появилось на одной из опор Крымского моста. Об этом 4 декабря сообщает портал «Керчь ИНФО» на своей странице в Instagram.

Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.

Героями рисунка стали строитель в синей спецодежде и с оранжевой каской на голове, и кот Мостик, ставший живым символом моста.

Строитель держит Мостика на руках на фоне нарисованного на заднем плане пролёта Крымского моста, а у его ног сидит пёс.

Напомним, 256 опора Крымского моста, одна из немногих, сделана со специальной перемычкой между двумя опорами-колоннами. На этой перемычке и появилось граффити работы неизвестного автора.

Ранее ИА REGNUM сообщало о праздновании четвёртого дня рождения живого символа Крымского моста кота Мостика.

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