Симферополь, , 17:05 — REGNUM День рождения сегодня отмечает кот Мостик, самый известный кот на Крымском мосту. Поздравительный ролик 29 ноября опубликовала пресс-служба Крымского моста.

Кота Мостика приютили строители Крымского моста в самом начале стройки. Бело-рыжий котёнок стал живым символом стройки века. Сегодня живому талисману исполняется четыре года.

На голову коту надели маленький цветной колпак, зажгли свечи, разместив их на маленьком паровозике. Кроме того, Мостик получил миску с праздничным угощением.

При этом живой талисман остаётся на посту даже в свой день рождения. Кот сопровождает инспекторов, проверяющих железнодорожные пути перед запуском поездов по железнодорожной части Крымского моста.

Напомним, кот Мостик является одним из самых популярных животных в России, символом стройки века, как часто называют строительство Крымского моста. У кота есть свой аккаунт в Instagram, где у него более 50 тысяч подписчиков.

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