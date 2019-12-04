Москва, , 12:58 — REGNUM Необычно тёплая погода и осадки ожидаются в Москве в выходные дни 7 и 8 декабря. Об этом сообщила 4 декабря главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Средняя температура воздуха будет заметно превышать климатическую норму — на 5−6 градусов — из-за влияния теплой части атлантического циклона. Атмосферное давление будет довольно низким, вместе с оттепелью ожидаются небольшой снег и дождь.

7 и 8 декабря ночью в Москве ожидается от — 1 до +1 градуса, днём +1…+3 °C, при этом в субботу в течение суток будет идти небольшой снег, сказала Позднякова РИА Новости.

Ночью и днём в воскресенье ожидаются смешанные осадки — мокрый снег, чередующийся с каплями дождя. В субботу ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7−12 метров в секунду, в воскресенье он ослабеет до 5−10 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что наступившая зима будет переменчивой: теплая погода будет часто сменяться морозами.

Читайте также: Глава Гидрометцентра предрёк России переменчивую зиму