Москва, , 11:23 — REGNUM Наступившая в России зима будет носить непостоянный и переменчивый характер с частой сменой теплой и холодной погоды. Об этом 4 ноября рассказал и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В целом, зима ожидается неоднородная. Первая декада декабря — это хороший образчик этой ситуации», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Также он уточнил, что декабрь начался с климатически правильной погоды, когда и дневные, и ночные значения температуры имеют отрицательные значения. Однако во второй половине недели ожидается повышение температуры с оттепелью, а на следующей неделе — снова понижение температуры.

«И вот такие чередования холодной и теплой погоды будут типичными для декабря и зимы в целом», — заявил Вильфанд.

Помимо этого, он отметил, что такие колебания погоды от теплой к холодной приведут к тому, что температура воздуха окажется около и выше нормы в целом за зимний период.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что теплый сектор атлантического циклона, в котором оказался Петербург 4 декабря, принесет городу на Неве плюсовую температуру, а также мокрый снег с дождем и ветер.