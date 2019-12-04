Улан-Удэ, , 11:22 — REGNUM В столице Бурятии начали монтаж новогодней ёлки на центральной площади Советов. Как сообщает инстаграм-канал «Весь Улан-Удэ», строители уже смонтировали металлической каркас и начали обвязку.

«Для оформления используют маленькие сосны. Деревца заготавливают в специально отведенных местах. В основном на пожарных разрывах, где планово предусматривалась вырубка», — сообщает канал.

На эти работы уйдут три дня, после чего ёлку начнут украшать. Параллельно здесь же идёт строительство ледового городка.

Напомним, ранее на всю страну прогремела история с новогодней ёлкой в Кемерово, на которую чиновники потратили почти 18 млн рублей. Как сообщало ИА REGNUM, это втрое дороже, чем лесная красавица, которую устанавливают в Кремле. Однако мэр города считает, что кузбасскую и кремлёвскую ёлки сравнивать нельзя.

Подробнее:

И смех и слёзы: новогодняя ёлка Кемерова оказалась втрое дороже Кремлёвской

Мэр Кемерова попросил не сравнивать кузбасскую и кремлёвскую ёлки

Читайте также: Миллионы на ёлки: Россия готовится к Новому году — трансляция