В Карсунском районе Ульяновской области администрация объявила аукцион по оказанию транспортных услуг для новогоднего оформления поселения с начальной ценой 43,2 тыс. рублей.
Аукцион слыханной щедрости в Кузбассе: 42 тысячи ёлок за 1,5 млн рублей
Тем временем, Кузбасс проводит открытые аукционы по продаже права заготовки новогодних елей. По плану на 2019 год проведение 63 ёлочных аукциона. На них предприниматели смогут приобрести право заготовки 42 тысячи хвойных деревьев, а бюджет региона получит более 1,4 млн рублей.
«Областной бюджет весь на ёлку надет»: Кемерово стал объектом шуток
Бюджету Кемерова городская новогодняя ёлка в 2019 году обошлась почти в 18 млн рублей, что почти втрое дороже ёлки Кремлевской.
Такие траты на новогоднее дерево взбудоражили и экспертов, и СМИ. Кемеровской ёлке посвящают эфиры и песни.
Невский проспект целиком перевели на светодиодное освещение
В преддверии Нового года и Рождества Невский проспект в Санкт-Петербурге на всем протяжении оснастили новыми светодиодными светильниками, после чего он стал первой крупной магистралью города, полностью переведенной на этот тип освещения.
На Театральной площади Саратова установят ёлочную конструкцию высотой не менее 17,9 метра. Она будет представлять собой стальную систему, состоящую из прокатных профилей.
Ещё 4 млн рублей в Кирове планируют потратить на новогоднюю иллюминацию. Результаты тендера ещё неизвестны, хотя до новогодних празднеств осталось совсем ничего.
Акция «Камчатка встречает Новый год первой» стартовала в Петропавловске
В Петропавловске-Камчатском 2 декабря стартовала акция «Камчатка встречает Новый год первой». На главной площади столицы региона зажглась главная новогодняя ёлка.
Новогоднее оформление Кирова обойдётся бюджету в 13,983 млн рублей. В стоимость услуги входит установка главной ели высотой 22 метра, а также художественное оформление отдельных элементов в соответствии с концепцией новогоднего оформления Театральной площади.
Планируется также установка горок, в том числе главной — высотой 3,3 метра.
Новогоднюю ёлку в Пскове установят к 18 декабря
В Пскове и на установку главной городской ёлки, и на световое убранство города к Новому году потратят около 3,9 млн рублей. Эти средства будут выделены из бюджета Пскова на 2020 год.
В Самаре за выступление двух звёзд — Дмитрия Риберо-Феррейра и Сергея Петрищева в концертной программе в симфоническом концерте «Праздничный новогодний концерт» 27 и 28 декабря 2019 года ГБУК «Самарская государственная филармония» заплатит 300 тыс. рублей.
А демонтаж новогодней ели, катка, горок и праздничных атрибутов на городской площади самарского города Отрадный оценили в 240 тыс. рублей.
В Пензе возле ГАУК «Пензенский драматический театр» поставят световую фигуру «Олени с санями». Закупку стоимостью 500 тыс. рублей провел сам драмтеатр.
Мэрия Биробиджана купила новогоднюю ёлку в соседнем Китае
Власти Биробиджана купили новогоднюю ёлку в соседнем Китае. Искусственная ель будет установлена на центральной площади города.
Для детей, посещающих образовательные учреждения Нижнего Новгорода, закупают более 136,6 тыс. новогодних подарков. На эти цели в бюджете определили 18,3 млн рублей.
Ещё почти 22 тыс. подарков получат дети из социально незащищённых семей города. Расходы бюджета на эти цели составят почти 2,5 млн рублей
Почему нужно встретить Новый год в Петербурге: Смольный знает
Власти Петербурга основательно подготовились к празднованию Нового года и Рождества, составив длинный список мероприятий, которые пройдут как в спальных, так и в центральных районах города.