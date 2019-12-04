В декабре в российских регионах традиционно начинается подготовка к Новому году. В городах и посёлках приступают к монтажу новогодних ёлок, украшению улиц и зданий. При этом цены на новогодние деревья в некоторых регионах шокируют. Например, объектом пристального внимания и шуток стала кемеровская ёлка за 18 миллионов рублей.

О том, как регионы России готовятся к Новому году, читайте в трансляции ИА REGNUM.