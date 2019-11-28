Кемерово, , 10:54 — REGNUM Новогодняя ёлка, которую установили в Кемерове, обсуждают не только в регионе, но и уже в федеральных СМИ. Внимание привлекла не красота новогоднего дерева, а его стоимость — почти 18 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Кемерово в этом году шикует: в небогатом шахтёрском городе установили самую дорогую новогоднюю ёлку стоимостью почти 18 миллионов рублей, то есть втрое дороже главной ёлки страны — Кремлёвской», — передаёт ОТР.

На сайте госзакупок сказано, что 17 999 886 рублей потрачено на «приобретение световой каркасной ели, укомплектованной макушкой и игрушками».

Над ценой уже успел пошутить телеведущий Иван Ургант в последнем выпуске шоу «Вечерний Ургант».

«Сначала делается небольшой спил, потом несколько распилов, потом ещё один спил, потом — большой распил. А потом лесники идут в лес, находят ёлку и рубят уже её топором», — пошутил Ургант и вспомнил «старинную кемеровскую поговорку», что 18 миллионов — не 30 миллионов.

Мэр кузбасского города Илья Середюк во время пресс-конференции, посвящённой подготовке к Новому году, прокомментировал эту шутку.

«Что касается шутки, она же ко всему подойдёт. Когда мы проектировали кольцевую развязку на Московском проспекте, она обошлась в 90 миллионов — это же не 150. Мы выбирали ёлку, исходя из габаритов площади Советов и того, как ёлка впишется в пространство, которое под неё выделяется; исходили из того, что она должна отвечать современным требованиям и не позволили себе приобрести ёлку вчерашнего поколения. Мы приобрели сегодняшнее поколение, не тратя деньги на крупномасштабность», — цитируют Середюка «Сибдепо».

Илья Середюк подчеркнул, что городские власти уверены в правильности своего решения.