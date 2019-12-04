Москва, , 09:40 — REGNUM Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору живой и искусственной новогодней елки. Советы опубликованы на сайте организации.

Так, чтобы определить качество искусственной ели, необходимо в первую очередь провести рукой против «роста» иголок, немного подергать их, слегка погнуть ветки.

Если хвоинки остаются в руках — качество товара оставляет желать лучшего. Также искусственные ели не должны иметь резкий химический запах. На упаковке должна быть указана информация, обрабатывали ли изделие антивоспламеняющими веществами. Электрическую гирлянду необходимо вешать только на огнеустойчивую елку.

«Покупать искусственную елку лучше в крупных супермаркетах, магазинах и специализированных торговых точках», — советуют эксперты.

Что касается живой елки или сосны, то, покупая их в специализированной точке продаж, ущерб экологии не наносится. Урон природе наносит только незаконная вырубка, те же деревья, которые продают на легальных базарах, выращиваются в специализированных питомниках.

У продавца живой елки должен быть в наличии разрешительный талон на торговлю, кассовый аппарат, прайс-лист, рулетка для замера дерева, упаковочный материал и книга отзывов и предложений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МЧС порекомендовали жителям России не держать в квартире слишком долго новогодние елки. Высохшая хвоя представляет повышенную пожарную опасность. В ведомстве также добавили, что изготовленные из синтетических материалов искусственные елки также пожароопасны.

Согласно опросу, 59% жителей России хранят живые новогодние елки практически месяц с Нового года, до марта праздничное дерево стоит у 11% граждан страны, 4% расстаются с ними летом.

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