Кемерово, , 08:44 — REGNUM Мэр Кемерова Илья Середюк попросил не сравнивать кемеровскую новогоднюю ёлку за 18 млн рублей с кремлёвской, стоимость которой в 2018 году составила около 6 млн (цена почти не менялась с 2016 года). Как уверяет Середюк, выбор кемеровских властей пал на среднюю ценовую категорию.

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Он подчёркивает, что ёлка в Кемерове — не самая дорогая, на сайте производителя были новогодние деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн.

Напомним, что в конце 2018 года самой дорогой ёлкой в России была ёлка в Красноярске — 51 миллион рублей.

Сравним цены на новогодние деревья в российских регионах в этом году.

На новогоднее оформление Омска из городского бюджета направят 12 млн рублей.

На новогодний городок с ёлкой в Екатеринбурге потратят 24,5 млн рублей.

В Перми к 2019/2020 году приобрели новую дизайнерскую елку высотой 30 метров и стоимостью 9 млн рублей. В эту сумму входит изготовление, доставка, монтаж и демонтаж самой ели и комплекта новогодних украшений. В комплекс новой ёлки входит искусственная хвоя, игрушки и «звезда» с подсветкой. Срок службы — не менее пяти лет.

Власти Нижнего Новгорода планируются на празднование Нового года потратить более 14 млн рублей.

В Самаре на монтаж главной ёлки и гирлянд планируют выделить 1,25 млн рублей.

В курганском городе Далматово к 2020 году построят крайне дешёвый новогодний снежный городок со снежной Крысой, стоимостью 687 тыс. рублей. Помимо ёлки, фигур Деда Мороза и Снегурочки, будет сделана Крыса из прессованного снега.

В Барнауле на строительство и демонтаж новогодних украшений, а также установку главной ёлки будет израсходовано 8,7 млн рублей.

Стоимость монтажа и демонтажа новогодней иллюминации в Пскове составит около 3,9 млн рублей, эти средства будут выделены из бюджета Пскова на 2020 год.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководитель межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов предложил не торопиться ругать власти Кемерова за новогоднюю ёлку за 18 млн рублей, а подождать, когда они улетят на ней в космос.

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