Москва, , 03:05 — REGNUM Коллекторам окончательно перекроют возможность доступа к долгам граждан за жилищно-коммунальные услуги, нужные поправки будут разработаны до весны 2020 года, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») 4 декабря в интервью газете «Известия».

Аксаков заявил, что Дума рассмотрит проект в весеннюю сессию. Сам запрет вступил в силу летом 2019 года, однако его обходят с помощью составления агентского договора.

Анатолий Аксаков обещает, что законодатели полностью запретят подобную практику. Он заявил, что уже подготовлен протокол Совета законодателей, «в котором зафиксировали, чтобы коллекторы не использовали агентскую форму взыскания».

Виктор Семендуев, глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств заверил журналистов газеты, что коллекторы намерены возвращать долги за услуги ЖКХ по агентской схеме законным способом. Он пояснил, что есть взыскатели — управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и т. д. — которые не подчинены профильному закону. Таким образом и возникают неприятные ситуации, например, листки на дверях подъездов с информацией о невыплаченной сумме и ФИО жильцов, пресловутые «пирамиды позора».

Как сообщало ИА REGNUM, закон, запрещающий передавать долги граждан за жилищно-коммунальные услуги коллекторам и другим третьим лицам, президент России Владимир Путин подписал в июле 2019 года. По нему коллекторам запрещается получать доступ к информации о задолженности граждан по услугам ЖКХ. Также вводится запрет на перераспредение задолженности между другими собственниками дома.

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