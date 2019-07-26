Москва, , 17:19 — REGNUM

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать долги граждан за жилищно-коммунальные услуги коллекторам и другим третьим лицам. Документ опубликован 26 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, коллекторам запрещается получать доступ к информации о задолженности граждан по услугам ЖКХ. Также вводится запрет на перераспредение задолженности между другими собственниками дома.

Соответствующие поправки в законодательство были приняты Государственной думой 16 июля и одобрены Советом Федерации 23 июля 2019 года. Новые правила вступили в силу с момента подписания документа главой государства.

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