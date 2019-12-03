Москва, , 15:23 — REGNUM На начало 2019 года общая численность инвалидов в России (по данным Росстата) составила около 12 млн человек. Среди них — 5 млн мужчин, 6,9 млн женщин и 636 тысяч детей.

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Опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) показал, что 63% граждан РФ считают инвалидов малообеспеченной группой населения. Столько же (65%) думают, что инвалид в семье — это большая нагрузка на родственников. 11% придерживаются противоположного мнения .

О проблемах инвалидности имеют представление 46% респондентов. 7% сами являются инвалидами, 37% имеют родственников и друзей с инвалидностью, 2% граждан работают в сфере, связанной с помощью инвалидам.

В опросе в сентябре 2019 года приняли 1600 человек старше в 150 населенных пунктах в 52 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России хуже всего адаптированы под потребности людей с инвалидностью общественный транспорт (59%), жилые дома (57%), а также офисы и предприятия (53%).

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