Москва, , 15:07 — REGNUM Главные проблемы инвалидов в России: сложно реализовываться в ряде профессий, достичь желаемого уровня дохода, полноценно путешествовать, поддерживать здоровье (84−86%), показал опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

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На втором месте — барьеры, связанные с созданием семьи, ролью родителей (78−79%), на третьем — инвалидам сложнее получить желаемое образование (70%), самореализовываться и иметь хобби (68%).

При этом, по мнению 47% опрошенных, инвалиды могут добиться успеха в таких сферах, как спорт и политика. Ещё 21% считают, что благодаря новым технологиям в медицине инвалиды имеют больше шансов вести полноценную жизнь.

Опрос проведён в сентябре 2019 года. Опрошены 1600 человек в 150 населённых пунктах в 52 регионах России. Возраст — 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России хуже всего адаптированы под потребности людей с инвалидностью общественный транспорт (59%), жилые дома (57%), а также офисы и предприятия (53%).

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