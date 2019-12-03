Москва, , 07:14 — REGNUM Американский астронавт Ник Хейг заявил, что гордится получением ордена Мужества. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

«Для меня большая честь быть награжденным российским орденом Мужества. Я буду носить его с гордостью», — заявил Хейг.

Астронавт добавил, что ношение ордена для него также символизирует и уважение к командиру Алексею Овчинину и поисково-спасательным службам, благодаря которым космонавты смогли вернуться домой.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября президент России Владимир Путин подписал указ о награждении астронавта из США Ника Хейга орденом Мужества Российской Федерации. Американец был награжден за мужество и высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебного долга.

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