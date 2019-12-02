Москва, , 13:39 — REGNUM В Москве открыли архитектурную композицию, которая посвящена потерпевшему в 2018 году аварию пилотируемому кораблю «Союз МС-10». Памятник открылся на территории штаб-квартиры Роскосмоса на Бережковской набережной.

В торжественной церемонии открытия приняли участие глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, космонавт Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Кейтлин Робинс и Ник Хейг.

Глава Роскосмоса поблагодарил Овчинина и Хейга за мужество, самообладание и высочайший профессионализм, проявленные в минуты аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября 2018 года произошла первая авария в истории современной российской пилотируемой космонавтики. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на околоземную орбиту космический корабль «Союз МС-10», на котором находился новый экипаж для МКС.

Космонавты Алексей Овчинин и Ник Хейг не пострадали — они приземлились по баллистической траектории в степи Казахстана на космическом корабле «Союз МС-10».

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